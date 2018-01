Seles e Hingis avançam em Tóquio A tenista suíça Martina Hingis e a norte-americana Monica Seles garantiram vaga nas semifinais do Torneio de Tóquio, que distribui US$ 1,2 milhão em prêmios. Na luta por uma vaga na decisão do título, Hingis irá enfrentar a russa Anna Kournikova e Seles jogará contra a italiana Silvia Farina Elia. Nos jogos desta sexta-feira do torneio japonês, Hingis venceu com facilidade a tailandesa Tamarine Tanasugarn, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Já Seles teve mais trabalho para fazer 7/6 (11/9) e 7/6 (11/9) na norte-americana Alexandra Stevenson. Kournikova derrotou Anne Kremer (Luxemburgo) por 6/4 e 6/2 e Silvia Farina eliminou a francesa Sandrine Testud por 6/4 e 6/3.