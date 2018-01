Seles e Husarova vencem em Doha A tenista norte-americana Monica Seles derrotou a venezuelana Maria Vento-Kabchi por 2 sets a 0 (6/2 e 6/3), nesta quinta-feira, pelo Torneio de Doha, no Catar, que distribui US$ 170 mil em prêmios. Outra que venceu na rodada foi a eslovaca Janette Husarova, que eliminou a francesa Sandrine Testud por 2 a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 0/6 e 6/2. Outros dois jogos foram disputados nesta quinta-feira em Doha: a australiana Nicole Pratt ganhou de Selima Sfar (Tunísia) com um duplo 6/1 e a italiana Tathiana Garbin passou pela grega Eleni Daniilidou com 2/6, 6/3 e 6/4.