Seles é mais uma a desistir de Tóquio A tenista norte-americana Monica Seles - que venceu o Brasil Open, no último final de semana - anunciou nesta terça-feira que não vai disputar o Torneio de Tóquio, valido pela ATP e que paga prêmios de US$ 565 mil. Com isso, sobe para quatro o número de tenistas norte-americanas ausentes do torneio. Antes de Seles, já haviam desistido Jennifer Capriati, Serena Williams e Amy Frazier. Os organizadores não explicaram direito as ausências. Disseram apenas que as tenistas não quiseram disputar o torneio por causa do ataques terroristas contra os Estados Unidos.