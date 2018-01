Seles e Mauremo avançam em Paris A tenista norte-americana Monica Seles ganhou da austríaca Barbara Schett por 2 sets a 0 (6/2 e 6/3), nesta quarta-feira, em sua estréia no Torneio de Paris, que distribui US$ 585 mil em prêmios. Outro destaque, já pela segunda rodada da competição, foi a vitória da francesa Amelie Mauresmo sobre a russa Anna Kournikova, também por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 7/5. Em outros jogos disputados no torneio na França, a francesa Nathalie Dechy venceu a checa Daja Bedanova por 6/3, 3/6 e 6/4, a italiana Adriana Serra-Zanetti derrotou a espanhola Magui Serna por 2/6, 7/5 e 6/4 e a italiana Silvia Farina Elia ganhou da espanhola Angeles Montolio com um duplo 6/2.