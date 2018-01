Seles e Venus nas semifinais de Paris As tenistas norte-americanas Monica Seles e Venus Williams passaram para as semifinais do Torneio de Paris, que distribui US$ 585 mil em prêmios. Nesta sexta-feira, Seles derrotou a belga Justine Henin por 2 sets a 0 (6/4 e 6/3). Já Venus ganhou da italiana Silvia Farina Elia também por 2 a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. Outra semifinalista já definida no torneio francês é a iugoslava Jelena Dokic, que eliminou a russa Elena Dementieva por 2 a 1, com 5/7, 6/1 e 6/2.