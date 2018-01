Seles leva susto mas vence na estréia A tenista Monica Seles confirmou seu favoritismo e avançou hoje para segunda rodada do Brasil Open, torneio da ATP que está sendo disputado na Costa do Sauípe, na Bahia. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, Seles venceu a eslovaca Janette Husarova por 2 sets a 1, mas passou um susto. Depois de fazer 6/3 com facilidade no primeiro set, ela se desconcentrou no segundo e acabou perdendo por 1/6. Seles se recuperou no terceiro set e fechou o jogo com um convincente 6/0. Na próxima rodada, Seles, a número 8 do ranking mundial, vai enfrentar a russa Tatiana Panova (44 do mundo), que hoje eliminou a brasileira Joana Cortez.