Seles sofre acidente de carro A tenista norte-americana Monica Seles sofreu um acidente na noite desta quinta-feira na Flórida (EUA), quando o carro que dirigia se chocou de frente com outro que vinha em sentido contrário. A tenista foi transferida para um hospital onde ficou em observação por algumas horas, mas recebeu alta em seguida. Seles estava no carro com sua mãe, Ester, e segundo a polícia, não teve culpa no acidente. A responsabilidade é da motorista do outro veículo, identificada depois como Cynthia Bauman, de 42 anos. De acordo com a versão policial, Cynthia perdeu o controle do veículo, por estar "embriagada". Ela também não sofreu ferimentos graves, mas foi detida por ?condução perigosa e danos a terceiros?.