Seles substitui Kournikova na Bahia A ex-líder do ranking mundial, Monica Seles, chegou neste domingo à Costa do Sauípe, na Bahia, para disputar a chave feminina do Brasil Open, com a difícil missão de fazer a torcida esquecer a desistência de Anna Kournikova, a beldade russa que foi anunciada como grande estrela da competição, apesar de estar fora das quadras por causa de uma contusão. Em Nova York, a WTA - Associação Feminina de Tênis - revelou que Kournikova jamais confirmou que disputaria o torneio do Sauípe.