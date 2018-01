Seles vence e avança no Brasil Open A tenista norte-americana Monica Seles garantiu nesta quarta-feira sua vaga nas quartas-de-final do Brasil Open, ao derrotar a eslovena Tina Pisnik por dois sets a zero. As parciais da partida foram de 7/5 e 6/1. Na próxima rodada, Seles vai enfrentar a vencedora do confronto entre a eslovana Henrieta Nagyova e a croata Iva Majoli.