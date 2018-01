Seles vence torneio de Oklahoma A tenista norte-americana Monica Seles venceu neste domingo Jennifer Capriati por dois sets a um e conquistou o título do Torneio de Oklahoma. As parciais foram de 6/3, 5/7 e 6/2. Este foi o segundo título de Seles em Oklahoma - e o 48º na carreira - e teve um sabor de vingança. Seles foi eliminada por Capriati nas quartas-de-final do Aberto da Austrália.