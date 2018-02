Sem chuva, Ancic e Massu avançam no Torneio de Auckland A chuva deu uma trégua na Nova Zelândia nesta quarta-feira e dois dos principais favoritos ao título do ATP de Auckland conseguiram estrear e avançar à segunda rodada. O chileno Nicolás Massu não tomou conhecimento do espanhol Juan Carlos Ferrero (cabeça-de-chave número 6) e ganhou facilmente por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/2. Mais tarde, o croata Mario Ancic (cabeça 2) passou pelo checo Lukas Rosol também por 2 a 0 - parciais de 6/3 e 7/6 (7/4). Quem também se classificou foi o eslovaco Dominik Hrbaty (quinto pré-classificado) com a vitória sobre o sul-coreano Woong Sun Jun por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 7/5. Essa foi o primeiro resultado positivo de Hrbaty no ano depois das duas derrotas e a eliminação precoce no ATP de Adelaide, na Austrália. Outro cabeça-de-chave vitorioso na estréia foi o argentino Agustín Calleri (7), que bateu o compatriota Juan Martín Del Potro por 2 a 0 (6/1 e 6/3). Em outros jogos da rodada, o espanhol Nicolás Almagro venceu o suíço Stanislas Wawrinka por 2 sets a 1 - com parciais de 1/6, 6/4 e 6/1 -, o argentino Juan Ignacio Chela bateu o francês Nicolas Mahut por 2 a 0 - parciais de 7/6 (7/2) e 6/3 -, o norte-americano Mardy Fish passou pelo compatriota Robert Kendrick por 2 a 0 (6/2 e 6/4) e o argentino Juan Mónaco eliminou o neozelandês Dan KingTurner com um duplo 6/3.