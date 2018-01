Sem chuva, começa rodada do Brasil Open Depois de dois dias de sucessivas interrupções por causa da chuva, recomeçou há instantes a primeira rodada do Brasil Open, torneio que está sendo disputado na Costa do Sauípe, litoral da Bahia. Já está em andamento a partida entre o francês Cyril Saulnier e o holandês Sjeng Schalken. O tempo é bom e não há previsão de chuva para hoje. Na seqüência, está prevista a continuação da partida entre o dinamarquês Kenneth Carlsen e o brasileiro Franco Ferreiro. Quando foi suspensa, a partida estava no segundo set, com vantagem do dinamarquês por 2 games a 0. O brasileiro, no entanto, havia vencido o primeiro set por 6/4. Logo em seguida, acontece a partida enrte os brasileiros Flávio Saretta e Marcos Daniel e, por volta das 16 horas, Gustavo Kuerten enfrenta Magnus Norman.