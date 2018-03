Sem dificuldades, Roger Federer vai às quartas em Hamburgo

Roger Federer continua sem encontrar dificuldades em sua campanha pelo pentacampeonato no Masters Series de Hamburgo. Nesta quinta-feira, o número 1 do mundo passou pelo sueco Robin Soderling por 2 sets a 0, em parciais de 6/3 e 6/2, em pouco mais de uma hora de jogo. Após duas vitórias sem problemas, Federer terá pela frente nas quartas-de-final o embalado espanhol Fernando Verdasco, que derrubou o cabeça-de-chave número 5, David Ferrer. A única disputa entre o suíço e o espanhol foi justamente em Hamburgo, na primeira rodada do Masters Series de 2005, com vitória do líder do ranking por 2 sets a 0, com 6/4 e 6/3. Naquela edição, Federer conquistou o terceiro de seus quatro títulos no torneio, disputado em quadra de saibro.