Sem dificuldades, Sharapova e Azarenka avançam no Aberto da Austrália

MELBOURNE - A russa Maria Sharapova e a bielo-russa Victoria Azarenka se classificaram neste sábado para as oitavas de final do Aberto da Austrália em partidas definidas em dois sets. A vitória mais fácil foi de Azarenka, atual bicampeã do torneio disputado em Melbourne. A tenista número 2 do mundo derrotou a austríaca Yvonne Meusburger, 49ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0, em 1 hora.

Azarenka oscilou no começo da partida, tanto que quebrou o saque da austríaca no primeiro game, mas perdeu o seu em seguida. Depois, porém, venceu 11 games consecutivos, aplicando um "pneu" no segundo set para avançar às oitavas de final do Aberto da Austrália. A bielo-russa concluiu a partida deste sábado com 20 winners e 13 erros não-forçados contra 18 equívocos e cinco bolas vencedoras de Meusburger.

Agora, ela vai encarar a norte-americana Sloane Stephens, número 13 do mundo, que derrotou a ucraniana Elina Svitolina, 47ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4. Azarenka venceu o seu único confronto anterior com Stephens, no Aberto da Austrália do ano passado.

Já Sharapova, número 3 do mundo, superou a francesa Alize Cornet, 25ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (8/6). Sharapova terminou a partida com 35 winners e 35 erros não-forçados, enquanto Cornet cometeu 23 equívocos e teve 11 bolas vencedoras.

A russa triunfou com facilidade na primeira parcial ao obter três quebras de serviço, mas oscilou bastante no segundo set. Cornet, chegou a abrir 3/1, mas em seguida Sharapova venceu quatro games seguidos para fazer 5/3. A russa, então, perdeu o seu serviço nas duas vezes em que sacava para fechar o set, no décimo e 12º games. Assim, seu triunfo foi definido apenas no tie-break.

Garantida nas oitavas de final, Sharapova agora terá pela frente a eslovaca Dominika Cibulkova, número 24 do mundo, que neste sábado derrotou a espanhola Carla Suárez Navarro, 16ª colocada no ranking, por 2 sets 0, com parciais de 6/1 e 6/0. Sharapova está em vantagem de 3 a 2 no confronto direto com Cibulkova.

Também neste sábado, a polonesa Agnieszka Radwanska superou a algoz da brasileira Teliana Pereira para avançar em Melbourne. Mesmo com a dificuldades, a número 5 do mundo venceu a russa Anastasia Pavlyuchenkova, 30ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6//2 e 6/2, em 2 horas e 15 minutos.

Nas oitavas de final, Radwanska duelará com a espanhola Garbiñe Muguruza, 38ª colocada no ranking, que surpreendeu ao vencer a dinamarquesa Caroline Wozniacki, número 10 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/5 e 6/3, em 2 horas e 12 minutos. A vitória deste sábado foi a 11ª consecutiva de Muguruza, que foi campeã do Torneio de Hobart, iniciando a sua campanha ainda no qualifying. Radwanska venceu o único confronto que teve com a espanhola.

A sérvia Jelena Jankovic, número 8 do mundo, se classificou às oitavas de final do Aberto da Austrália ao superar a japonesa Kurumi Nara, 74ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5. Sua próxima adversária será a romena Simona Halep, número 11 do mundo, que venceu a casaque Zarina Diyas, 152ª colocada no ranking e que veio do qualifying, também por 2 a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.