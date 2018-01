Sem festa, Mello pensa no Brasil Open Nada mudou no jeito de Ricardo Mello nesta segunda-feira quando transformou-se no novo número 1 do Brasil, após mais de sete anos de reinado do Gustavo Kuerten. Tranqüilo e simpático manteve a habitual serenidade, mesmo diante de marcantes notícias. Afinal, além de ter se transformado no melhor brasileiro no ranking da ATP, na 56ª colocação, com Guga caindo para 57ª, passou também a ser o cabeça-de-chave número 1 do Brasil Open, depois da desistência do argentino Gaston Gaudio. "Estou feliz, é claro, em ser o número 1 do Brasil, mas sem me empolgar", disse Mello. "Estou mesmo muito mais atento ao meu próximo jogo, diante do Albert Montañes, pois quero fazer uma boa campanha e lutar pelo título do Brasil Open." Sem jogar no saibro desde maio do ano passado, Ricardo Mello joga nesta terça-feira com esperanças de manter a sua boa fase. "Não me sinto pressionado com a posição de número 1. Estou confiante, fiz uma boa preparação em Campinas, na semana passada, e estou pronto para a estréia." Humilde e gentil, Mello fez questão de revelar sua admiração por Guga. "Ele (Guga) já foi o número 1 do mundo e está entre os melhores da história do tênis e foi muito imporante para o esporte no Brasil", disse. "Estou torcendo para que o Guga volte rápido ao circuito." O jogo de Mello diante de Montañes deverá ser nesta terça-feira à noite. A programação do torneio está bastante prejudicada em razão das chuvas nesta segunda-feira na Costa do Sauípe. A previsão do tempo é que as condições estejam melhores para esta terça-feira. Mesmo assim, a situação não é muito tranqüila, pois este ano, o Brasil Open tem a final programada para sábado e os tenistas agora não terão mais folga na semana. SARETTA - Com preocupações maiores, Flávio Saretta também estréia nesta terça-feira diante de um jogador vindo do qualifying. Esta semana, o tenista brasileiro teve nova e acentuada queda no ranking mundial. Como cairam os pontos das semifinais do ano passado em Viña Del Mar, foi de 113 para 130 e precisa aproveitar o fato de jogar no Brasil para recuperar posições. Só que após seu treino desta segunda-feira diante de Júlio Silva, mostrou-se preocupado. "Estou com dificuldades para adaptar-me a este carlor e ao forte vento que vem fazendo", confessou o sempre sincero Saretta. "Bem, espero estar mais familiarizado com as condições para minha estréia." Se a chuva deixar, a rodada desta terça-feira na Costa do Sauípe será emocionante, com grandes disputas e bons jogadores em quadra. Além dos brasileiros, jogam nomes como Rafael Nadal e Fernando Gonzalez, apontados como favoritos ao título. TÉCNICO - Em Camboriu, o técnico Larri Passos anunciou que vai adiar a decisão de assumir o cargo de capitão da Copa Davis. O treinador revelou que está preocupado com a atual instabilidade política da CBT e preferiu aguardar os acontecimentos. Octagon evita polêmica. Com uma longa história no tênis brasileiro, a Octagon Koch Tavares, organizadora do Brasil Open, na Costa do Sauípe, evitou entrar em polêmica com a Confederação Brasileira de Tênis (CBT). O presidente da empresa, Luiz Felipe Tavares, preferiu não rebat er as acusações feitas por Jorge Lacerda Rosa, pelo fato de nem mesmo conhecer o conteúdo, ou mesmo provas do que foi dito. "Na verdade nem conheço direito este presidente da CBT. Não conheço sua história no tênis, nem sei sequer se joga tênis e o que está pretendendo", disse Tavares. "Só sei que a Octagon Koch Tavares é bem maior do que a Federação Catarinense de Tênis". Com 33 anos de atividades, a Octagon Koch Tavares sempre promoveu os maiores eventos de tênis do Brasil, e este ano irá organizar a primeira Copa do Mundo de Beach Soccer da Fifa.