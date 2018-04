Sem Guga, Acioly pede amor à camisa Não houve surpresa na convocação da equipe brasileira da Copa Davis, que vai enfrentar a República Checa, de 8 a 10 de fevereiro, em Ostrava, pela primeira rodada do Grupo Mundial. Sem inventar fórmulas mágicas, o técnico e capitão do Brasil, Ricardo Acioly, chamou os melhores do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP): Fernando Meligeni, número 68, André Sá, 92, Alexandre Simoni, 97, e Flávio Saretta, 112. Sem poder contar com Gustavo Kuerten, a missão será ainda mais difícil, em confronto a ser disputado numa superfície nada favorável aos tenistas do País, como uma quadra de carpete, coberta. "Sem Guga no time é hora de dedicação e amor à camisa", avisou o técnico Ricardo Acioly, já pedindo empenho e superação aos jogadores. "A República Checa merece todo respeito, especialmente agora que o Jiri Novak chegou às semifinais do Aberto da Austrália, mas temos de acreditar." A definição dos titulares vai depender do comportamento dos jogadores nesta etapa de treinamentos. É lógico que os maiores candidatos para os jogos de simples são Fernando Meligeni e André Sá. Mas Acioly não tem motivos para apressar o anúncio. O técnico brasileiro viaja na noite desta terça-feira para Milão, na Itália, para encontrar-se com Meligeni e Sá. Depois, eles seguem direto para Ostrava. O time checo também já está convocado. É liderado por Jiri Novak, agora o 16º do ranking mundial, depois de ter alcançado as semifinais em Melbourne. Bohdan Ulihrach, número 39, deve ser o segundo jogador de simples. A dupla terá Novak e David Rikl, que formam um das melhores parcerias do circuito da ATP. Desafios - A primeira rodada do Grupo Mundial da Davis pode ser considerada como uma das mais importantes. Afinal, o time vencedor já está garantido na elite do tênis mundial por mais um ano, enquanto o perdedor terá de jogar a repescagem. Além de República Checa x Brasil, também jogam de 8 a 10 de fevereiro a Austrália (sem Lleyton Hewitt) contra a Argentina, em Buenos Aires; a França - atual campeã - recebe a Holanda, em Metz, no saibro coberto; a Croácia, de Goran Ivanisevic, joga em Zagreb, com a Alemanha, de Tommy Haas; a Inglaterra, com Tim Henman e Greg Rusedski, joga em Birminghan, no carpete; a Rússia de Yevgeny Kafelnikov e Marat Safin joga em Moscou, com a Suíça, em saibro coberto; a Espanha recebe em Zaragoza o Marrocos, também em saibro coberto; e os Estados Unidos, com a volta de Pete Sampras e a força de Andy Roddick, jogam com a Eslováquia, em Oklahoma, no cimento.