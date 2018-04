Sem Guga, Brasil corre risco na Davis Com a decisão de Gustavo Kuerten de não disputar a rodada de abertura da Copa Davis, diante da República Checa, o risco de o Brasil ir para a repescagem é iminente. Os jogos serão numa supefície - carpete - que em nada favorece o estilo dos tenistas brasileiros. Mesmo assim, com Guga sempre havia uma boa esperança. Agora, a responsabilidade passa para jogadores como Fernando Meligeni, André Sá, Flávio Saretta e Alexandre Simoni. Os principais jogadores checos, como Jiri Novak e Bohdan Ulihrach, são especialistas em quadras rápidas, além de terem tradição em duplas. Conforme as regras da Davis, os oito países perdedores da primeira rodada do Grupo Mundial vão para a repescagem, que será jogada, de 20 a 22 de setembro, com os times vindos dos grupos de qualificação. São quatro vagas em disputa na Euro-África, mais duas para Ásia e Oceânia e quatro para o grupo das Américas. Com essas 16 equipes é formada uma nova chave - em que o Brasil teria boas chances de ser um dos cabeças - e se jogaria então a classificação para o Grupo Mundial. Nessa primeira rodada do Grupo Mundial, de 8 a 10 de fevereiro, além de Brasil e República Checa, jogam França x Holanda, Espanha x Marrocos, Estados Unidos x República Eslovaca, Suíça x Rússia, Inglaterra x Suécia, Croacia x Alemanha e Argentina x Austrália. O presidente da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), Nelson Nastás, lamentou bastante a anunciada ausência de Guga na Copa Davis e entende a atitude do jogador. Revelou ainda que jogar fora sempre representa muitas despesas para a entidade e, por isso, o fato de Guga não jogar não vai alterar muito a situação. "Se os jogos fossem no Brasil, certamente, os prejuízos seriam bem maiores", disse Nastás. "Mas sem bilheteria e os direitos de transmissão pela tevê para negociar, a perda de Guga na equipe será um grande desfalque na parte técnica."