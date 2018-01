Sem jogar, Guga contabiliza prejuízo A torcida é por uma rápida e perfeita recuperação de Gustavo Kuerten após a cirurgia a que deverá se submeter nas próximas semanas, mas o aspecto comercial não pode ser esquecido. O tenista número 2 do mundo - e um dos esportistas mais carismáticos da atualidade - ficará alguns meses sem jogar. Além de inevitáveis perdas financeiras, sua ausência do circuito pode significar a revisão de estratégias comerciais de patrocinadores e da própria Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), que usa a imagem do brasileiro para promover torneios. Kuerten é sinônimo de carisma e de dinheiro. Ele acumula US$ 13,01 milhões em prêmios por suas participações em torneios. Além dos prêmios, o tenista conta com patrocinadores fortes, e alguns deles pagam bônus por objetivos. A liderança no ranking, a colocação entre os top 10 e a participação na Copa Davis, coisas que Guga está deixando temporariamente para trás, valem dinheiro. Esses valores são mantidos em sigilo, mas giram na casa dos milhões de dólares. No momento seus patrocinadores são Banco do Brasil, celulares Motorola, Guaraná Kuat, o fabricante de material esportivo Olympikus e as raquetes Head. Torcida - No dia 18 de dezembro, Guga assinou contrato de dois anos para ser garoto propaganda da Kuat. Os comerciais para uma campanha que irá ao ar no final de março já estão gravados. Segundo Fernando Mazzarolo, vice-presidente de Marketing da Coca-Cola, proprietária da marca Kuat, a ausência do tenista do circuito não mudará significativamente a estratégia da empresa. "Pode haver uma ou outra pequena alteração em nossa mensagem ao consumidor. O mais importante é a torcida para que Guga se recupere bem", diz o executivo. Outro patrocinador forte, a Olympikus, empresa do Grupo Azaléia, assinou contrato com o tenista no mês passado e ainda não teve sequer o gosto de ver Guga jogando com seu calçado. O acordo vale até 2004 e deverá significar um faturamento de R$ 6 milhões ao ano para o atleta. "O Guga ainda vai jogar muito com os tênis da Olympikus", afirma, até em tom de descontração, o empresário do tenista, Paulo Carvalho. Carvalhinho, como é conhecido, evita expor a estratégia que será adotada no período em que Guga ficar parado - especialistas dizem que a recuperação pode demorar até seis meses. "É cedo para se dizer alguma coisa", afirma. "O importante é que estamos recebendo um carinho muito grande. Guga tem muito mais que patrocinadores, tem parceiros." Nos próximos meses, Kuerten deverá deixar de participar de torneios importantes, a maioria deles disputados em piso de saibro. Além do prejuízo no ranking, o bolso também sentirá a ausência nesses torneios. O de Acapulco, a partir de segunda-feira, pagará US$ 130 mil ao campeão; depois, vêm Indian Wells (US$ 392 mil), Miami (US$ 456 mil); Monte Carlo (US$ 400 mil), Barcelona (US$ 136 mil), Roma (US$ 400 mil), Hamburgo (US$ 400 mil) e Roland Garros (US$ 750 mil).