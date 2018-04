Sem lesão grave, Djokovic é dúvida para Montecarlo O sérvio Novak Djokovic informou nesta terça-feira que não sofreu uma lesão grave no tornozelo direito no último domingo, durante partida da Copa Davis. Se temia que o número 1 do mundo tivesse rompido os ligamentos, mas exames realizados nesta manhã não detectaram o problema. Mesmo assim, a sua participação no Masters 1000 de Montecarlo ainda não está definida.