Sem querer, Teliana é desclassificada de torneio na França

Teliana Pereira viveu um momento inusitado neste sábado e certamente para ser esquecido. A número 1 do Brasil e 77ª colocada do ranking foi desclassificada por atirar a raquete na torcida nas quartas de final do torneio challenger de St. Gaudens, na França, evento com premiação de US$ 50 mil mais hospedagem.

A brasileira disputava o último game do primeiro set, mas acabou perdendo o ponto para a eslovaca Jana Cepelova, 122ª colocada, quando se irritou, tirou uma boa para bater na tela, mas sua raquete escapou da mão e acabou acidentalmente indo em direção ao público presente na quadra. Prontamente o árbitro de cadeira desqualificou a pernambucana.

Pelas regras, o tenista desclassificado perde os pontos e os prêmios do evento que é desclassificado além de levar uma multa. Teliana continuará na França para a disputa do qualyfing de Roland Garros na próxima semana.