Sem sustos, Djokovic se classifica no Torneio de Adelaide O sérvio Novak Djokovic conseguiu, nesta quarta-feira, a sua classificação às quartas-de-final do ATP de Adelaide, na Austrália, com a vitória sobre o australiano Alun Jones por 2 sets a 0 - com parciais de 6/1 e 6/2. O cabeça-de-chave número 1 da competição obteve a vaga ao ganhar as duas partidas que fez pelo Grupo 1, que também contava com o checo Jan Hajek - o torneio é o primeiro a adotar o sistema round robin, onde os 24 tenistas foram divididos em oito grupos de três. Antes de Djokovic, o primeiro a conseguir a classificação às quartas foi o norte-americano Paul Goldstein. Com a vitória sobre o australiano Peter Luczak por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (10/8) e 6/1 -, Goldstein passou com dois resultados positivos pela chave que tinha o eslovaco Dominik Hrbaty, cabeça-de-chave número 5. Em outras partidas desta quarta, que ainda não definiram os seus grupos, o destaque ficou para a vitória do checo Radek Stepanek, agora noivo da suíça Martina Hingis, sobre o russo Evgeny Korolev por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 6/2 e 6/2. Quem também venceu foi o francês Arnaud Clement (sexto pré-classificado), que fez 2 sets a 0 (7/5 e 6/1) no alemão Benjamin Becker. Outros resultados da rodada foram: Florian Mayer (ALE) 2 x 0 Frank Dancevic (CAN) - 6/4 e 6/4 Juan Martin Del Potro (ARG) 2 x 0 Jan Hernych (RCH) - 6/2 e 6/4 Igor Kunitsyn (RUS) 2 x 0 Martin Vassallo Arguelo (ARG) - 6/4 e 6/2 Joachim Johansson (SUE) 2 x 0 Gilles Simon (FRA) - 6/4 e 7/5