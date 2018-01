Sem sustos, Nadal vence Youzhny e vai às quartas de final em Montreal

Nesta sexta, Nadal terá seu maior desafio na competição até agora. Vai encarar o vencedor do duelo entre o japonês Kei Nishikori, atual número quatro do mundo, e o belga David Goffin. Eles se enfrentam ainda na noite desta quinta em Montreal.

Ganhando embalo no torneio canadense, Nadal empolgou a torcida nesta quinta. Ele dominou a partida desde o início. Manteve bom aproveitamento com o primeiro serviço, não sofreu uma quebra sequer no jogo e pressionou o serviço do russo desde os primeiros games. Converteu três dos 10 break points cedidos pelo rival.

Desta forma, mostrou evolução em comparação aos últimos jogos. Na rodada passada, hesitou nos momentos mais decisivos contra o ucraniano Sergiy Stakhovsky e sofreu para vencer. O bom crescimento em Montreal contrasta com a irregularidade de Nadal nesta temporada. Sem resultados de peso, chegou a cair para o 10º lugar do ranking.

Agora é o nono da lista da ATP. Se alcançar as semifinais no Canadá, deverá ganhar mais duas posições, colocando-se em situação mais favorável às vésperas da definição dos cabeças de chave do US Open.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ainda nesta noite, o francês Jo-Wilfried Tsonga bateu o australiano Bernard Tomic por 7/6(9/7) e 6/3 e confirmou o confronto com o escocês Andy Murray, que também vem embalado no piso duro de Montreal. Tsonga é o atual campeão do Masters 1000 canadense.