Semifinais agitam Copa Davis No mais esperado confronto das semifinais do Grupo Mundial da Copa Davis, entre França e Estados Unidos, nas quadras de Roland Garros em Paris, o primeiro jogo já promete ser uma grande e emocionante batalha. Terá Arnauld Clement diante do elétrico Andy Roddick. Logo depois, Sebastien Grosjean joga com James Blake. Na outra semifinal, em Moscou, Marat Safin abre o confronto com a Argentina, jogando no carpete, diante de Juan Ignacio Chela, e a seguir Yevgeny Kafelnikov, que quer muito o título da Davis este ano para encerrar a carreira ao final da temporada, jogará com o perigoso Gaston Gaudio.