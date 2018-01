Semifinais da Davis será em setembro As semifinais do Grupo Mundial da Copa Davis terão, de 21 a 23 de setembro, confrontos entre Holanda e França e entre Austrália e Suécia. França e Suíça fizeram a disputa mais emocionante. A classificação dos franceses só foi garantida no quinto set do quinto jogo, em que Nicolas Escude derrotou George Bastl por 1/6, 7/5, 6/7 (3/7), 6/4 e 8/6. Na série entre Holanda e Alemanha, o único ponto alemão foi marcado por Nicolas Kiefer, que neste domingo bateu Raemon Sluiter por 6/3, 2/6, 3/6. A Suécia também não teve problemas para marcar 4 a 1 sobre a Rússia. O único ponto russo foi conquistado por Andrei Stoliarov, com a vitória por 6/3, 3/6 e 6/1 sobre Magnus Norman quando os suecos já estavam classificados.