Semifinal é transferida para sábado A segunda partida da semifinal do Torneio de Wimbledon, entre o argentino David Nalbandian e o belga Xavier Malisse foi transferida para este sábado. O jogo começou com muito atraso por causa da chuva e acabou suspenso por falta de de luz natural. No momento em que foi interrompida, a partida estava empatada em 2 a 2, com parciais de 7/6 (7-2), 6/4, 1/6 e 2/6. Na outra semifinal, o australiano Lleyton Hewitt venceu o inglês Tim Henman por 3 sets a 0.