Sensação em 2017, Casper Ruud ganha 3º convite para a chave principal do Rio Open

A organização do Rio Open, um ATP 500 que será realizado na semana que vem nas quadras de saibro do Jockey Club Brasileiro, definiu nesta segunda-feira para quem vai o terceiro e último convite para a disputa da chave principal. Depois dos brasileiros Thomaz Bellucci e Rogério Dutra Silva, o agraciado é o norueguês Casper Ruud, de 19 anos, que volta a jogar no saibro carioca após atrair as atenções do mundo do tênis há exatamente um ano, quando alcançou a semifinal do maior torneio de tênis da América do Sul.

A campanha no Rio Open em 2017 foi somente a sua terceira participação em torneios da ATP. Casper Ruud parou apenas no atual Top 10 espanhol Pablo Carreño Busta e saltou 75 posições no ranking mundial após a semifinal. O norueguês ocupa atualmente a 122.ª posição e busca o mesmo sucesso de seu pai, Christian, que chegou ao 39.º lugar na ATP.

"O Casper (Ruud) é um tenista que há dois anos era o número 1 do mundo no juvenil e que em 2017 fez uma semifinal de ATP 500 aos 18 anos. A IMG (organizadora do Rio Open) tem o programa de apoiar os jovens tenistas com convites para os grandes torneios e certamente o público que acompanha o Rio Open e viu o nascimento de Ruud no circuito, terá a oportunidade de vê-lo de perto mais uma vez e mais maduro", disse Luiz Carvalho, diretor do Rio Open.

A chave principal do Rio Open em 2018 terá como principais nomes o croata Marin Cilic, o austríaco Dominic Thiem, o espanhol Carreno Busta e o francês Gael Monfils, além de 7 campeões de Grand Slam nas duplas, com os brasileiros Marcelo Melo e Bruno Soares.