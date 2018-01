Sensações do tênis masculino decidem o título em Miami As duas atuais sensações do tênis masculino, o sérvio Novak Djokovic e o argentino Guillermo Cañas, decidem neste domingo o título do Masters Series de Miami, às 13 horas (horário de Brasília) com SporTV 2. A chegada de Djokovic ao grupo dos vencedores é bem vinda. O tenista sérvio alcança a sua segunda final seguida de um torneio dessa importância - perdeu o título de Indian Wells para o espanhol Rafael Nadal - e já se colocou entre os dez primeiros do ranking. Para Cañas, o caminho do sucesso promete esbarrar em problemas. O tenista argentino, que ganhou duas vezes seguidas de Roger Federer, teve de ouvir severas críticas do sérvio Ivan Ljubicic, depois de derrotá-lo nas semifinais por 7/5 e 6/2. ?Dar um wild card (convite) para um tenista que já esteve dopado é como colocar uma arma em alguém que saiu da prisão?, disse Ljubicic. Cañas, porém, não ganhou wild card. Chegou até mesmo a pedir um, depois de ter vencido Federer em Indian Wells, mas foi negado. ?O conselho dos jogadores?, prosseguiu Ljubicic, ?não é favorável a facilitar a vida de jogadores que foram pegos no antidoping. Afinal, já nos enganaram por muito tempo.?