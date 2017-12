Sequência de 61 Grand Slams seguidos disputados por Schiavone chega ao fim

A italiana possui um título dos torneios do Grand Slam, tendo vencido a edição de 2010 de Roland Garros. Nesta sexta-feira, porém, Schiavone caiu na segunda rodada do qualifying do Aberto da Austrália ao perder para a francesa Virginie Razzano por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 4/6 e 6/1.

Schiavone, de 35 anos, é hoje apenas a 115ª colocada no ranking da WTA. E a italiana vinha disputando todos os torneios do Grand Slam desde a edição de 2000 do US Open. Agora, porém, ela não conseguiu se classificar para a competição disputada em Melbourne.

Desde então, Schiavone disputou as últimas 15 edições do Aberto da Austrália, sendo que o seu melhor resultado foi em 2011, quando atingiu as quartas de final em Melbourne. Nos últimos três anos, a italiana acabou sendo eliminada logo na primeira rodada.

Enquanto isso, no torneio masculino do Aberto da Austrália, Roger Federer segue ampliando sua impressionante sequência. O suíço é o cabeça de chave número 3 do torneio em Melbourne e vai participar do seu 65º Grand Slam seguido.