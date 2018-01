Serena, a tenista de US$ 50 milhões Serena Williams deve ser a principal atração feminina do Aberto da Austrália por dois motivos. O primeiro é o fato da tenista estar disputando a conquista do quarto título de Grand Slam consecutivo. O segundo são as informações divulgadas pela imprensa inglesa de que a tenista norte-americana está muito próxima de fechar um dos maiores contratos de fornecimento de material esportivo da história. Segundo o jornal inglês The Times, a Nike ofereceu US$ 50 milhões para ser a marca oficial de Serena nos próximos cinco anos. A proposta superaria em US$ 10 milhões o contrato de sua irmã, Venus, que assinou contrato com a marca Reebok. Atualmente, a tenista veste uniformes da Puma e o utilizado na primeira partida de Roland Garros do ano passado, nas cores da seleção de Camarões, causou sensação. A Nike também é a fornecedora do tenista Leyton Hewitt, atual número 1 do mundo, e de Pete Sampras e Andre Agassi.