Serena abandona por lesão e classifica Cornet às semifinais

A americana Serena Williams sentiu uma lesão no ombro direito e não entrou em quadra para enfrentar a francesa Alize Cornet, o que garantiu a adversária na semifinal do torneio de Roma. A francesa, de 18 anos, pega agora a russa Anna Chakvetadze, sexta cabeça-de-chave e que hoje venceu a búlgara Tsvetana Pironkova por 6-2, 3-6 e 6-1. Cornet é uma das revelações do torneio. Nas quartas-de-final, a jovem, eliminou a russa Svetlana Kuznetsova, número quatro do mundo.