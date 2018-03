Serena abre Roland Garros com vitória Foi um passeio de Serena Williams em Paris. Na abertura da 102ª edição do torneio de Roland Garros, a tenista norte-americana precisou de apenas 53 minutos para despachar sua primeira adversária. Fez 6/2 e 6/1 na alemã Barbara Rittner. ?Sempre na primeira rodada de um torneio fico um pouco nervosa. Mas me sinto bem. Sinto que estou jogando bem?, afirmou Serena, que defende o título conquistado no ano passado. Sua próxima adversária sairá do jogo entre Angelique Widjaja, da Indonésia, e Marie-Gaiane Mikaelian, da Suíça. Além da vitória, Serena recebeu nesta segunda-feira a confirmação da sua manutenção na liderança do ranking. Ela segue com uma folgada vantagem sobre a segunda colocada, a belga Kim Clijsters. A única mudança significativa na semana foi a queda da iugoslava Jelena Dokic, que deixou o grupo das 10 melhores - é a 11ª, perdendo posição para a russa Anastasia Myskina. Em alguns outros jogos desta segunda-feira pela chave feminina de Roland Garros, destaque para a japonesa Ai Sugiyama. Cabeça-de-chave número 16 do torneio, ela derrotou a espanhol Virginia Ruano Pascual por 4/6, 6/4 e 6/4. Também na primeira rodada, a croata Jelena Kostanic ganhou da francesa Sophie Lefevre por 7/5, 6/7 (5/7) e 6/4, a italiana Tathiana Garbin venceu a australiana Christina Wheeler por 6/4 e 6/3 e a francesa Emilie Loit eliminou a russa Elena Likhovtseva por 6/3 e 6/2.