Serena acha que Venus ganha na final Em busca do que batizou de ´Serena Slam" - ganhar consecutivamente os quatro maiores torneios do circuito -, Serena Williams confessou que, desta vez, chegou a pensar que poderia desperdiçar a chance de ir à final do Aberto da Austrália. Em seu jogo das semifinais, diante da belga Kim Cljisters estava perdendo o terceiro e decisivo set por 5 a 1, quando aconteceu o milagre. Ela teve nove minutos de atendimento médico, por causa de bolhas no pé direito, e quando voltou, reagiu, venceu por 7/5, salvou ainda dois match points e garantiu a classificação, com a vitória por 4/6, 6/3 e 7/5. Neste sábado, decidirá o título diante de sua irmã, Venus, na quarta final consecutiva entre as duas irmãs. Venus bateu na semifinal outra belga, Justine Henin-Hardenne por 6/3 e 6/3. Na opinião da jogadora, a irmã mais velha leva vantagem na final. "Realmente pensei que não ganharia mais o jogo naquele altura da partida", confessou Serena. "Lutei ponto a ponto. Sou uma lutadora." Serena fará seu 11º jogo diante da irmã mais velha Venus, com empate de cinco vitórias para cada, só que nas sete finais disputadas leva vantagem de 4 a 3. A atual número 1 do mundo também está em busca de igualar o feito de Steffi Graf, que em 1994 ao ganhar o título do Aberto da Austrália conquistara os quatro troféus do Grand Slam, com vitórias no ano anterior em Roland Garros, Wimbledon e US Open. Steffi também detém a marca de ter ganho o verdadeiro Grand Slam - conquistando os quatro torneio numa mesma temporada -, em 1988, repetindo o feito de apenas outras duas jogadoras: Maureen Connoly em 1953 e Margareth Court, em 1970. "Adoramos jogar juntas", disse Serena, referindo-se a mais uma decisão diante da irmã. "Sinto que Venus está jogando melhor do que eu neste torneio e vou ter de estar muito bem para ganhar o título." Kim Cljisters, depois de perder a chance de ir final, com 5 a 1 no terceiro set, sabe a força de Serena. "Ela voltou para a quadra no 5 a 1, muito mais agressiva e não errou mais nenhum ponto", contou a belga referindo-se ao fato de que a norte-americana até então havia cometido 65 erros não forçados. Serena e Venus também estão na final de duplas na Austrália. Depois de vencerem Lindsay Davenport e Lisa Raymond por 6/2 e 6/2, decidem o título com a espanhola Virginia Rauno Pascual e a argentina Paola Suarez.