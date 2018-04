Serena amplia vantagem e Errani se destaca no ranking Serena Williams ampliou a vantagem na liderança do ranking da WTA, atualizado nesta segunda-feira. Campeã em Roma, no domingo, a norte-americana aumento para 1.605 pontos a diferença para a russa Maria Sharapova, que não conseguiu defender o título conquistado em 2012 no saibro italiano.