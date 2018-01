Serena amplia vantagem na liderança Depois de ser campeã do Torneio de Leipzig, domingo na Alemanha, a tenista norte-americana Serena Williams aumentou ainda mais a sua vantagem na liderança do ranking mundial. Agora, ela tem 6.099 pontos contra 4.843 da segunda colocada, a sua irmã Venus. Na lista divulgada nesta segunda-feira, a belga Justine Henin subiu da 7ª para a 6ª posição e a norte-americana Lindsay Davenport passou da 9ª para a 8ª. Aos 21 anos, completados na última quinta-feira, Serena Williams domina completamente o circuito mundial do tênis feminino. Dos últimos 7 torneios que disputou, ganhou seis, totalizando 19 títulos na carreira. Sendo que só neste ano ela venceu três das quatro disputas que compõem o Grand Slam - Roland Garros, Wimbledon e US Open. Confira a lista das primeiras colocadas do ranking: 1ª Serena Williams (EUA) - 6.099 pontos 2ª Venus Williams (EUA) - 4.843 3ª Jennifer Capriati (EUA) - 3.759 4ª Monica Seles (EUA) - 3.152 5ª Jelena Dokic (Iugoslávia) - 3.074 6ª Justine Henin (Bélgica) - 2.994 7ª Amelie Mauresmo (França) - 2.908 8ª Lindsay Davenport (EUA) - 2.680 9ª Kim Clijsters (Bélgica) - 2.618 10ª Martina Hingis (Suíça) - 2.514 310ª Carla Tiene (Brasil) - 66 319ª Maria Fernanda Alves (Brasil) - 62,25