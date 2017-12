Serena arrasa; Navratilova perde na volta As tenistas Serena Williams e Martina Navratilova tiveram estréias distintas no Torneio de Roland Garros. Enquanto Serena - cabeça-de-chave número 2 - confirmou amplamente seu favoritismo e derrotou a checa Iveta Benesova por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 6/2. Navratilova - que voltava a um torneio de Grand Slam depois de 10 anos - não teve a mesma sorte. A veterana tenista, de 47 anos, que seria atração a mais no torneio, foi eliminada logo na estréia ao perder para a argentina, Gisela Dulko, de 19 anos, por dois sets a zero. As parciais foram de 6/1 e 6/3. Venus Williams - irmã mais velha de Serena - passou sem problemas pela tailandesa Tamarine Tanasugarn. Venceu por 2 a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.