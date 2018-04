Serena arrasa romena e vai às oitavas de final em Paris A norte-americana Serena Williams conquistou nesta sexta-feira a sua terceira vitória arrasadora nesta edição de Roland Garros e já assegurou classificação às oitavas de final do Grand Slam realizado em Paris. A última vítima da tenista número 1 do mundo foi a romena Sorana Cirstea, batida por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/2, em apenas 61 minutos.