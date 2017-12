Serena arrasa Testud e chega à final Serena Williams não deu chances para a francesa Sandrine Testud e garantiu a realização de uma final norte-americana no Masters Cup de Tênis Feminino, que está sendo disputado em Munique (Alemanha) e distruibui cerca de US$ 3 milhões em prêmios. Na semifinal deste sábado, Serena arrasou Testud com 6/3 e 6/0 e irá decidir o título com sua compatriota Lindsay Davenport, que eliminou a belga Kim Clijsters. Independente do resultado na final deste domingo, Davenport já assegurou a volta à liderança do ranking mundial. Depois da vitória sobre Clijsters, ela somou pontos suficientes para ultrapassar a também norte-americana Jennifer Capriati e vai terminar a temporada como número 1 do mundo.