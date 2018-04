Serena atropela checa e vai à segunda rodada de Roland Garros

Grande favorita do torneio, a norte-americana Serena Williams não teve qualquer trabalho em sua estreia em Roland Garros, nesta terça-feira. A cabeça de chave número 1 do Grand Slam francês passeou em quadra diante da checa Andrea Hlavackova e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

A estreia de Serena ficou dentro do esperado, até pela diferença de ranking entre as tenistas - a norte-americana lidera o ranking mundial, enquanto a checa é a número 191. Agora, a favorita da competição terá que esperar para conhecer sua adversária na segunda rodada, que sai do duelo entre a alemã Anna-Lena Friedsam, 103.ª do mundo, e a norte-americana Alexa Glatch, 184.ª.

O saibro de Roland Garros não é o piso que mais favorece Serena, mas a qualidade da norte-americana faz com que seja favorita na França. Ela vai em busca de seu terceiro título na competição - já venceu em 2002 e 2013 -, que seria seu 20.º troféu entre todos os Grand Slams.

E ela começou bem esta caminhada, sem levar sustos nesta terça-feira. Mesmo inconstante no saque - cometeu cinco duplas faltas -, Serena fez valer a potência de seus golpes, acertando 25 winners, contra 16 da adversária. Assim, conseguiu quatro quebras, cedeu uma para a adversária e arrancou para o triunfo.

Se Serena confirmou seu favoritismo, o mesmo não se pode dizer da canadense Eugenie Bouchard, cabeça de chave número 6, que caiu logo na estreia para a francesa Kristina Mladenovic por 2 sets a 0, com duplo 6/4. Agora, a número 54 do mundo espera a vencedora do confronto entre Klara Koukalova e Danka Kovinic para conhecer sua adversária.

Já a décima cabeça de chave do torneio, a alemã Andrea Petkovic, passou com tranquilidade na estreia pela norte-americana Shelby Rogers, 80 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. Na próxima rodada, ela pega quem passar do duelo entre Lourdes Dominguez Lino e Christina McHale.

Outras cabeças de chave que avançaram nesta terça-feira foram a norte-americana Madison Keys (16) e a suíça Timea Bacsinszky (23). Elas farão companhia a Alison van Uytvanck, Francesca Schiavone, Sesil Karatantcheva e Irina Falconi, outras classificadas desta primeira rodada de Roland Garros.