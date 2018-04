Serena atropela romena e vai à final do Torneio de Roma

No domingo, a líder do ranking vai tentar buscar seu quarto título consecutivo na temporada. Nas últimas semanas, Serena brilhou tanto em quadra dura quanto no saibro para vencer em Miami, Charleston e Madri.

Com esta sequência, chegou a 23 vitórias seguidas na temporada, ampliando seu recorde de invencibilidade. Ela já havia emplacado 21 triunfos consecutivos em duas ocasiões, mas somente na década passada, em 2002 e 2003. A recordista na Era Aberta do tênis é Martina Navratilova, com 74 vitórias em sequência em 1984.

Se confirmar o favoritismo no domingo, Serena vai garantir o segundo título no saibro de Roma. O primeiro foi obtido em 2002, mesmo ano em que obteve seu único troféu em Roland Garros. O Grand Slam francês terá início no próximo domingo, dia 26.

Contra Halep, neste sábado, Serena só conseguiu embalar no segundo set. Na primeira parcial, teve desempenho irregular no saque e chegou a sofrer uma quebra diante da rival, que veio do qualificatório. Mas não sofreu maiores ameaças. Na segunda parcial, a americana teve atuação fulminante. Obteve três quebras de saque em sequência e atropelou a adversária.