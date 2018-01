Serena avança e Kournikova perde A tenista norte-americana Serena Williams estreou com uma boa vitória em Roland Garros. Nesta quarta-feira, em Paris, ela ganhou da eslovaca Martina Sucha por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0. Mas quem decepcionou na primeira rodada do Grand Slam francês foi a russa Anna Kournikova, que perdeu para a australiana Christina Wheeler por 6/4 e 6/3 e foi eliminada. Em outras partidas disputadas nesta quarta-feira em Roland Garros, a iugoslava Jelena Dokic venceu a suíça Emmanuelle Gagliardi por 6/4 e 6/2, a australiana Evie Dominikovic derrotou a norte-americana Alexandra Stevenson por 6/3 e 6/2, a alemã Jana Kandarr ganhou da francesa Laurence Andretto por 6/3 e 6/0, a espanhola Marta Marrero eliminou sua compatriota Arantxa Sanchez-Vicario por 6/0 e 6/1, a suíça Patty Schnyder passou pela venezuelana Milagros Sequera por 6/3 e 6/2 e a espanhola Cristina Torrens Valero superou a polonesa Magdalena Grzybowska por 6/2 e 6/1.