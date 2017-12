Serena avança em 44 minutos e Sharapova vence pela 600ª vez

A norte-americana Serena Williams permaneceu em quadra por apenas 44 minutos para se garantir nas oitavas de final do Aberto da Austrália. Nesta sexta-feira, a número 1 do mundo avançou no primeiro Grand Slam da temporada ao massacrar a russa Daria Kasatkina, de apenas 18 anos, por 2 sets a 0, com um duplo 6/1.

Dona de seis títulos do Aberto da Austrália e atual campeã em Melbourne, Serena iniciou o torneio com uma impressionante sequência de 153 semanas consecutivas como número 1 do mundo. E todo esse domínio do tênis feminino foi visto nesta sexta, quando ela conseguiu cinco quebras de serviço, disparou 27 winners e cometeu apenas oito erros não-forçados diante da número 69 do mundo.

Além disso, a vitória de Serena foi facilitada pelas quatro duplas faltas cometidas por Kasaktina. Agora, em busca de uma vaga nas quartas de final, a número 1 do mundo terá pela frente outra jovem tenista russa. A sua próxima adversária vai ser Margarita Gasparyan, de 21 anos e 58ª colocada no ranking da WTA, que superou a casaque Yulia Putintseva por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Também nesta sexta, a russa Maria Sharapova, número 5 do mundo, oscilou, mas também avançou em Melbourne ao bater a norte-americana Lauren Davis, 103ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 6/7 (5/7) e 6/0, em 2 horas e 14 minutos.

A vitória foi histórica para Sharapova, pois foi o 600º triunfo da carreira da russa, que também já perdeu 144 partidas. Só que após passear no primeiro set, vencido em apenas 26 minutos, a russa errou demais no segundo, definido após uma hora e 17 minutos, e só foi recuperar o seu melhor tênis na última parcial, quando aplicou um "pneu".

Sharapova disparou 16 aces no duelo, mas cometeu 42 erros não-forçados, oito a mais do que a sua adversária. De qualquer forma, segue na luta pelo seu segundo título em Melbourne, onde foi campeã em 2008.

Nas oitavas de final, Sharapova terá pela frente a suíça Belinda Bencic, número 13 do mundo, que nesta superou de virada a ucraniana Kateryna Bondarenko (92ª), com parciais de 4/6, 6/2 e 6/4, em 1 hora e 50 minutos.

Com a vitória, Bencic se tornou a primeira suíça desde 2007 a avançar às oitavas de final em Melbourne. Agora, ela tentará superar Sharapova em um duelo inédito, impedindo um possível confronto entre a russa e Serena, que não perde para a número 5 do mundo desde 2004 - são 17 vitórias consecutivas.

Já a polonesa Agnieszka Radwanska, número 4 do mundo, se garantiu nas oitavas de final do Aberto da Austrália pelo sexto ano consecutivo ao superar a porto-riquenha Monica Puig (52ª) por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0, em 1 hora e 16 minutos.

Puig manteve o duelo equilibrado até perder o seu saque no oitavo game. Depois, foi massacrada por Radwanska, que venceu dez games consecutivos. A sua próxima adversária vai ser a alemã Anna-Lena Friedsam, número 82 do mundo, que bateu de virada a italiana Roberta Vinci, 15ª colocada no ranking, por 0/6, 6/4 e 6/4.

Friedsam nunca havia passado da segunda rodada de um torneio do Grand Slam, mas agora lutará por uma vaga nas quartas de final do Aberto da Austrália, após superar a atual vice-campeã do US Open.