Serena bate Hingis e vai à final em NY A tenista norte-americana Serena Williams não teve dificuldades para vencer nesta sexta-feira a suíça Martina Hingis por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-2 pelas semifinais do US Open, e se tornar a primeira finalista do torneio. A partida durou apenas 51 minutos. No sábado, ela vai enfrentar a vencedora do jogo entre as norte-americanas Jennifer Capriati e Venus Williams.