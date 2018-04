Serena bate tenista de 15 anos em 41 minutos e avança em Miami

A norte-americana Serena Williams não "tirou o pé" ao ver do outro lado da quadra uma tenista de apenas 15 anos. Neste domingo, a número 1 do mundo se garantiu nas oitavas de final do Torneio de Miami ao massacrar a compatriota Cici Bellis, a 211ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com um duplo 6/1.

Serena precisou de apenas 41 minutos para derrotar a adolescente. Em busca do seu sétimo título em Miami, incluindo conquistas nas duas últimas edições, a número 1 do mundo agora terá pela frente a russa Svetlana Kuznetsova, número 29 do mundo, que neste domingo derrotou a alemã Angelique Kerber por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/3. Serena lidera o confronto direto por 7 a 2.

Embalada pelo título do Torneio de Indian Wells, na semana passada, a romena Simona Halep conseguiu avançar pela primeira vez na sua carreira às quartas de final em Miami. Para isso, a número 3 do mundo derrotou neste domingo a italiana Camila Giorgi, 37ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5.

A próxima adversária de Halep já está definida. Ela vai encarar a italiana Flavia Pennetta, número 28 do mundo, que derrotou a bielo-russa Victoria Azarenka, 36ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) 3 7/6 (8/6).

Também neste domingo, a italiana Sara Errani, número 13 do mundo, avançou às oitavas de final ao vencer a espanhola Garbiñe Muguruza, 19ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/1. Já a suíça Belinda Bencic, número 34 do mundo, avançou em Miami ao bater a alemã Tatjana María (6/4 e 7/5). Sua oponente nas oitavas de final será a norte-americana Sloane Stephen, número 45 do mundo, que neste domingo passou pela sueca Johanna Larsson com um duplo 6/4.