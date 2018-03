Serena busca 3º título seguido em Miami Nem parece que Serena Williams ficou oito meses fora das quadras. No seu primeiro torneio, desde o título de Wimbledon em julho do ano passado, volta a uma decisão. Busca agora o tricampeonato em Key Biscayne, jogando diante da russa Elena Dementieva, em partida programada para este sábado, às 14 horas, com transmissão pela SporTV. "Sempre espero o melhor de mim", disse a pouco modesta Serena. "Não poderia perder na primeira rodada no meu primeiro torneio da minha volta às quadras." E Serena fez bem mais, mostrando que está um degrau acima das outras tenistas. Chegou à final sem perder um set sequer e sem jamais ser ameaçada. No outro lado da quadra vai estar a lutadora russa Elena Dementieva, de pernas invejáveis pela beleza e agilidade. Corre em todas as bolas, quase não erra e devolve tudo. É um paredão russo. "Não tenho nada a perder", disse Dementieva. "Sempre acho interessante o que posso fazer diante de uma jogadora como a Serena." Davis - Enquanto a equipe brasileira treina na Costa do Sauípe, os ingressos para quem quiser aproveitar a Semana Santa em um verdadeiro paraíso para ver o confronto contra o Paraguai, já estão à venda. Os mais baratos custam R$ 30,00, mas o pacote para os três dias de jogo custam R$ 70,00. Camarotes estão sendo vencidos a R$ 200,00 e R$ 700, para os três dias. As compras podem ser feitas pelo telefone (11) 68.46.6000 para São Paulo, ou 0300 789 6846 para todo o Brasil. Também podem ser encontrados no site da Ticketmaster.com.br.