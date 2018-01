Serena chega à 24ª vitória seguida A número 1 do mundo Serena Williams chegou na madrugada deste sábado à sua 24ª vitória consecutiva em torneios do Grand Slam - ela foi campeã de Roland Garros, Wimbledon e do US Open no ano passado. Dessa vez, ela derrotou a tailandesa Tamarine Tanasugarn por 2 sets a 0, com um duplo 6/1 em apenas 46 minutos, garantindo vaga nas oitavas-de-final do Aberto da Austrália. A próxima adversária da tenista norte-americana será a grega Eleni Daniilidou, que derrotou a francesa Nathalie Dechy por 6/4 e 6/3. Outra favorita que se classificou foi a belga Kim Clijsters, cabeça-de-chave número 4 do torneio. Ela fez 6/2 e 6/1 na bielorussa Tatiana Pouchek e enfrentará agora a sul-africana Amanda Coetzer, que derrotou a israelense Anna Pistolesi por 6/0 e 6/2. As oitavas-de-final também terão dois confrontos entre russas e norte-americanas. As tenistas da Rússia Elena Bovina e Anastasia Myskina enfrentarão as do Estados Unidos Meghann Shaughnessy e Chanda Rubin, respectivamente.