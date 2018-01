Serena chora com vaias do público Além de ter sido eliminada nas semifinais pela belga Justine Henin, a norte-americana Serena Williams teve de enfrentar as vaias do público nesta quinta-feira em Roland Garros. A número 1 do mundo chegou a chorar depois da partida, magoada com a reação da torcida. Enquanto Henin ganhou de Serena por 2 sets a 1, com parciais 6/2, 4/6 e 7/5, na outra semifinal a belga Kim Clijsters derrotou a russa Nadia Petrova por 7/5 e 6/1. ?É muito difícil ganhar com este público?, confessou Serena, que teve contra a maioria da torcida presente na quadra em Paris. ?Mas essa é a história da minha vida. Jogar uma semifinal de um Grand Slam com o público contra nunca é fácil.? Apesar do abatimento, Serena promete se recuperar logo. "Sei que terei que lutar com o público contrário muitas vezes. Toda minha vida lutei e esta é uma nova batalha que terei que aprender a vencer", disse a norte-americana, que irá manter o primeiro lugar no ranking. "Detesto perder. Sinto-me mal. Estou desejando que comece a próxima partida." Outro lado - Enquanto Serena chorava, Justine Henin não conseguia conter a alegria por ter ganho a semifinal. "Foi a vitória mais importante da minha vida", admitiu a tenista belga. "Ter vencido a melhor jogadora do momento, com um ambiente como este, é algo que marca, que não pode ser esquecido facilmente.? Henin também agradeceu o apoio da torcida. "O público me deu o apoio que necessitava para ganhar a partida, foi fantástico. Quando você joga uma partida na qual é preciso lutar, é importante ter o público de teu lado." Apesar da alegria por ter eliminado Serena, ela sabe que ainda terá outro grande duelo pela frente. Henin enfrentará a também belga Kim Clijsters na final de Roland Garros. "Não há nada que comemorar. No sábado tenho que jogar a final. Se a ganhar, então o farei", avisou Henin.