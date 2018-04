Serena comete gafe sobre Ronaldinho antes de torneio

Feliz e em forma, classificada entre as oito melhores tenistas da temporada para disputar esta semana o Sony Ericsson Championships em Madri, Serena Williams escorregou ao tentar ser simpática na sua primeira visita à Espanha. "Meu jogador preferido é o Ronaldinho... ele é do Real Madrid, não é verdade?" Ao provocar gargalhadas, durante a entrevista coletiva, ao confundir o time do ídolo do Barcelona, a norte-americano só percebeu a gafe ao ler uma mensagem de texto em seu celular. "É... má sorte", lamentou. "Mas estou feliz por estar jogando bem e revelar boa forma, depois de muitos terem me dado como acabada." O mundial feminino, com US$ 3 milhões (cerca de R$ 5 milhões) em prêmios, tem três jogos nesta terça-feira. Justine Henin, que já está garantida mais um ano como número 1 do ranking, conquistando ou não o título esta semana, vai enfrentar a russa Anna Chakvetadze. A seguir uma partida entre beldades: Maria Sharapova enfrenta Daniela Hantuchova e encerrando o dia Svetlana Kuznetsova joga com Ana Ivanovic, que completa 20 anos em sua estréia no torneio.