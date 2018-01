Serena conquista título em Tóquio A tenista norte-americana Serena Williams conquistou neste domingo o seu 7º título na temporada, sendo que três deles foram de Grand Slam (Roland Garros, Wimbledon e US Open). Ela foi campeão do Torneio de Tóquio, que distribuiu US$$ 585 mil em prêmios, ao derrotar a belga Kim Clijsters por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 6/3, em 1 hora e 35 minutos de jogo. "Me sinto grande. Foi uma grande final e não acho que se possa jogar um tênis melhor do que o de hoje", afirmou a número 1 do ranking mundial, que tem apenas 21 anos e acumulou US$ 3,2 milhões em prêmios só neste ano.