Serena culpa nervosismo na estréia Campeã dos últimos três torneios do Grand Slam (Roland Garros, Wimbledon e US Open) e em busca do que batizou de ´Serena Slam´, a tenista número 1 do mundo, Serena Williams, admitiu que esteve muito perto de ser eliminado, mas enfatizou que em nenhum mo mento chegou a pensar de que poderia perder na primeira rodada do Aberto da Austrália. Para vencer a francesa Emelie Loit precisou de três sets 3/6, 7/6 (7/5) e 7/5. "Acho que foi o nervosismo de estréia", justificou Serena. "Nunca perdi numa primeira rodada de um torneio do Grand Slam." Serena, que no US Open apareceu de ´mulher gato´, agora em Melbourne jogou com uniforme relativamente discreto, com o branco predominando. Em Wimbledon e no US Open, ela ganhou o título sem perder um set sequer. No feminino, os jogos de primeira rodada costumam ser marcados pelo desequilíbrio. Monica Seles, por exemplo, venceu a eslovaca Lubomira Kurhajcova por 6/0 e 6/1 e a adversária até comemorou, erguendo os braços aos céus, quando ganhou seu único game na partida.