Serena derrota francesa e avança em Roland Garros

PARIS - A norte-americana Serena Williams não encontrou muita dificuldade para se garantir na terceira rodada de Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada. No seu segundo jogo no saibro parisiense, a número 1 do mundo avançou ao derrotar a francesa Caroline Garcia, de apenas 19 anos e 119ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.

Campeã de Roland Garros em 2002, Serena é franca favorita a conquistar o título em Paris e venceu nesta quarta a sua 26ª partida consecutiva. Nessa sequência positiva, que a norte-americana tenta ampliar, ela faturou títulos em Miami, Charleston, Madri e Roma.

Após perder apenas um game na sua partida de estreia, contra a georgiana Anna Tatishvili, Serena manteve o embalo nesta quarta, quando fez quase o dobro de pontos de Garcia - 60 a 32. Além disso, ela somou 27 winners e apenas nove erros não-forçados contra 14 bolas vencedoras e 14 erros da francesa.

Na terceira rodada de Roland Garros, Serena vai enfrentar a romena Sorana Cirstea. Nesta quarta, a número 30 do mundo avançou em Paris ao vencer a sueca Johana Larsson por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

Número 5 do mundo, a italiana Sara Errani se garantiu na terceira rodada do Grand Slam parisiense ao vencer a casaque Yulia Putintseva, de apenas 18 anos e 98ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com um duplo 6/1, em apenas 55 minutos. A atual vice-campeã do torneio terminou o jogo com 22 winners e sete erros não-forçados contra 26 equívocos e 14 bolas vencedoras da adversária. Sua próxima oponente será a a alemã Sabine Lisicki, 34ª colocada no ranking da WTA, que passou pela espanhola Maria Teresa Torro (6/4 e 6/0).

Também nesta quarta, a alemã Angelique Kerber se garantiu na terceira rodada de Roland Garros ao vencer a eslovaca Jana Cepelova por 2 sets a 0, com um duplo 6/2, em apenas 1 hora. Agora, a número 8 do mundo vai encarar a norte-americana Varvara Lepchenko, 25ª colocada no ranking da WTA, que passou pela ucraniana Elina Svitolina (7/6 e 6/1).

Número 10 do mundo, a dinamarquesa Caroline Wozniacki foi eliminada na segunda rodada de Roland Garros ao perder para a sérvia Bojana Jovanovski por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/3. Na terceira rodada, a 47ª colocada no ranking da WTA vai encarar a russa Svetlana Kuznetsova, que superou a eslovaca Magdalena Rybarikova (1/6, 6/2 e 6/2).

A servia Ana Ivanovic passou para a terceira rodada de Roland Garros ao vencer a francesa Mathilde Johansson por 2 sets a 0, com um duplo 6/2. Na terceira rodada, a número 14 do mundo vai enfrentar a também francesa Virginie Razzano, que bateu a eslovaca Zuzana Kucova (4/6, 6/2 e 6/0).

A italiana Roberta Vinci venceu a casaque Galina Voskoboeva por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/2, e vai encarar a checa Petra Cetkovska, que eliminou a russa Anastasia Pavlyuchenkova (7/5, 2/6 e 6/4). A espanhola Carla Suárez Navarro avançou para a terceira rodada ao vencer a norte-americana Shelby Rogers (3/6, 6/4 e 6/4).